Paris Hilton'un adı, hapiste ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili bir söylentiye karıştı. 44 yaşındaki sosyetik isim, cinsel saldırı ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı ve aynı zamanda fuhuş ağındaki ortağı olan Ghislaine Maxwell'in onunla bir partide tanıştığı ve onu işe almak istediği yönünde söylentilere yanıt verdi.

The Sunday Times'a konuşan Paris Hilton; "Onunla tanıştığımı bile hatırlamıyorum" dedikten sonra, dolaşan söylentiler hakkında; "Tık tuzağı için çok iyi bir ismim" ifadesini kullandı.

Bir süre önce, hüküm giymiş seks ticareti suçlusu Jeffrey Epstein hakkında 20 bin sayfadan fazla belge yayımlandı. Belgelerin bazılarında, eski prens ve Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten Windsor, ABD Başkanı Donald Trump, Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ile medya, siyaset ve eğlence dünyasından Epstein'in bağlantılarının genişliğini ortaya koyan kişilerden bahsediliyor.

Jeffrey Epstein 2019'da küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle istismar etmekten hüküm giyerek cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede kendini asarak 66 yaşında yaşamına son verdi. Epstein, kendisi adına reşit olmayan kızları tedarik etmesi ve cinsel amaçlı insan ticareti ile ilgili suçlamalarla karşılaşan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile onlarca yıl süren bir ilişkiye sahipti. Bu iddialar Maxwell'in 2 Temmuz 2020'de FBI tarafından tutuklanmasına neden oldu. Maxwell, halen hapishanede cezasını çekiyor.