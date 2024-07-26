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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris'te sahne Team Türkiye'nin! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!

        Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri'ndeki törenle açıldı. Milli sporcularımız, olimpiyatların açılış töreninde bayrağımızı dalgalandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 22:58 Güncelleme: 26.07.2024 - 23:09
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        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
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        Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri'ndeki törenle açıldı.

        Milli sporcularımız, olimpiyatların açılış töreninde bayrağımızı dalgalandırdı.

        Team Türkiye, Sen Nehri'nden geçti. Ay-yıldızlığı bayrağımızı milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli taşıdı.Team Türkiye'nin yer aldığı gemide Tunus delegasyonu da yer aldı.

        Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yer aldı.

        BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM: SEN NEHRİ ÜZERİNDE BİR NAZLI HİLAL

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