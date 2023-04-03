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Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, şehirde elektrikli scooter kullanımının geleceğini belirleyecek referandumda oy kullandı. Gelen ilk sonuçlara göre, oy kullananların yüzde 90'ı scooterların yasaklanmasını destekledi

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  • Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

    Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar dün elektrikli scooter kiralama hizmetinin geleceğini belirleyecek referandum için oy kullandı.
  • Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

    Referandumun ardından gelen ilk sonuçlara göre, oy kullananların yüzde 90'ı scooterların yasaklanması kararını destekledi.
  • Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

    Paris, çevre dostu ulaşım aracı arayışındayken 2018'de e-scooter kullanımına öncülük eden şehirlerden biri olmuştu.
  • Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

    Şu an Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli scooter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor.

     

     
  • Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

    Ancak scooterların kullanımının yaygınlaşmasıyla kaza sayısı da arttı. 2022'de Paris'te scooter kazalarında 3 kişi öldü, 459 kişi yaralandı.
  • Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

    Bunların ardından Paris Belediyesi halka "E-scooterları destekliyor musunuz yoksa karşı mısınız?" sorusunu sordu. Kent sakinleri yaklaşık 200 noktada, elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullandı.

     
  • Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

    Paris Belediyesi'nin açıkladığı ilk sonuçlara göre, Paris'in 20 bölgesinde yüzde 85,77 ila yüzde 91,77 oranında scooterların yasaklanması yönünde oy verdi.
  • Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

    Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, e-scooterların yasaklanmasını destekleyerek, bisiklet kullanmayı teşvik etti.
  • Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

    Hidalgo, geçen hafta AFP'ye verdiği demeçte, e-scooterların Parisliler için "gerilim ve endişe kaynağı" olduğunu söylemişti.
  • Parisliler elektrikli scooterlar için referanduma gitti: Yasaklanacak mı?

     Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli scooter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.

     

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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