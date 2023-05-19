Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Sarıyer'de aynı sokak üzerinde üç otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin bir çekiciyle olay yerine geldikleri ve otomobilleri yükleyerek götürdükleri görüldü.