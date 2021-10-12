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Haberler Gündem 3. Sayfa Park halindeki otomobil kundakladı
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Çorum'da park halindeki otomobili benzin döküp ateşe verdi

Çorum'da park halindeki otomobil, maskeli bir şahıs tarafından kundaklandı. Şahsın otomobili benzinle ateşe verme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Park halindeki otomobil kundakladı
İHA

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi.

Yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde çıkan yangını şüpheli bularak inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, otomobilin maskeli bir şahıs tarafından benzinle ateşe verildiği tespit edildi.

Polis ekipleri, otomobili kundaklayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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