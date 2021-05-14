Park halindeyken hareket etti, yayayı ezdi 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'de park halindeyken hareket eden hafif ticari araç kaldırımda yürüyen yaşlı adamı çarptı. Ağaç ve otomobil arasında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.

Feci kaza, Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Y.A., özel bir hastaneye ait 20 EM 263 plakalı hafif ticari aracı park etti. Daha sonra şoför Y.A., araçtan ayrıldı. Kısa bir süre sonra park edilen araç kaldırımı da aşarak evine giden 63 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş'a çarptı. Kaldırımda bulunan ağaç ile araç arasında kalan Altıntaş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç ile ağaç arasında sıkışan Altıntaş, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın hareket ettiğini fark eden ve müdahale etmek isterken yere düşen sürücü Y.A.'da hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Altıntaş'ın durumunu ciddiyetini korurken, Y.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.