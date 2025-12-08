Park yeri kavgası 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu’nda park yeri kavgasında silahlı şahıs, tartıştığı iki kişiye silahla ateş etti. Olayda 1 kişi ölürken bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

TARAFLAR ARASINDA ÇATIŞMA

Olay, saat 15.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz, Cuma günü Sedat A. ile Nadir K. arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma gün içerisinde sonlanırken bugün taraflar tekrar tartışmaya başladı. Tartışmaya Sedat A.’nın yakını Sinan A. ve Nadir K.’nın yakını İbrahim K. da katıldı. Büyüyen park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Tarafların sokak ortasında tutuştuğu kavgada Nadir K., elindeki silahla Sedat A. ve Sinan A.’ya ateş etti. Sedat A. ve Sinan A., yaralandı.

OLAY YERİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Arıkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis ekipler incelemenin ardından şüpheli Nadir K. ve İbrahim K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.