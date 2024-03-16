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        Haberler Gündem Parkta tüfekle ayaklarından vuruldu - Güncel haberler

        Parkta tüfekle ayaklarından vuruldu

        Çorum'da 30 yaşındaki Alican T., parkta bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayıp, ayaklarından vuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 00:12 Güncelleme: 16.03.2024 - 00:12
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        Parkta tüfekle ayaklarından vuruldu
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        Olay, saat 22.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde bulunan Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda meydana geldi.

        İddiaya göre Alican T., kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ayaklarından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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