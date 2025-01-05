'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'ta

Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserinde sahne alan Akif Emre Şibiroğlu, 2008 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 2019 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na kabul edilerek Doç. David Tchumburidze ile eğitimine başladı. 2022 yılında International Global Art 2 yarışmasında üçüncülük ödülünü kazandı ve Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na seçildi. 2024 yılında 9. Nouvelles Etoiles Uluslararası Müzik Yarışması’nda birinci olarak Paris’te konser verme şansını yakaladı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın Genç Solistler Konseri’ne katıldı. Akdeniz Opera ve Bale Kulübü 7. Ulusal Oda Müziği Yarışması’nda Morvita Quartett ile birincilik, Viva Quartett ile ikincilik ödülüne layık görüldü ve aynı yıl Avusturya’daki Musik Festival Zeel am See Orkestrası’na asil kadroda katılmaya hak kazandı. Eğitimine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden genç piyanist, 23 Aralık Pazartesi akşamı İş Sanat’taki resitaline Prokofiev’in 2 numaralı Piyano Sonatı ile başladı.

REKLAM 2024'ün son konserinde sahne alan diğer sanatçı 2007 yılında Ankara’da dünyaya gelen Almila Şerbetçi'ydi. Beş yaşındayken Bilkent Üniversitesi Konservatuvarı Müzik ve Bale İlkokulu’na kabul edilen Şerbetçi, 2012-2017 yılları arasında Feruza Abdullayeva ile keman eğitimi aldı. Bu süre zarfında Kıbrıs Bellapais Manastırı ve Ankara Mozarthaus’ta konserler verdi. 2017 yılından itibaren eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu’nda sürdüren Şerbetçi, 2019 yılında Prag’da düzenlenen Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması’nda birincilik ödülüne layık gördü.

Almila Şerbetçi, 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ne geçerek Prof. Dr. Gülen Ege Serter ile çalışmaya başladı. 2024 yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne aldı. 2021 yılında The Muse International Müzik Yarışması’nda ikincilik, Music and Stars Awards Uluslararası Müzik Yarışması’nda üçüncülük ve Caka Online Müzik Yarışması’nda yaylı çalgılar kategorisinde birincilik ödüllerini; 2023 yılında ise Arnold Rosé Uluslararası Keman Yarışması’nda üçüncülük ödülünü kazandı.

23 Aralık'ta yılın son Parlayan Yıldızlar konseri için sahneye çıkan Şerbetçi’nin, J. S. Bach’ın 1 numaralı Solo Keman Sonatı ile başlayan repertuarı, Jean Sibelius’un Keman Konçertosu ile sona erdi. İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir. GEÇMİŞ KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA