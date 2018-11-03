Parma - Frosinone maçı öncesi rakamlar

Parma ve Frosinone, 04 Kasım 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Parma 13 puanla 13. sırada, Frosinone 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Parma son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Frosinone, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 140. İddaa'da Parma kazanır 1.75, berabere biter 3.00, Frosinone kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Parma son hafta oynanan Spezia maçında 0-2 kazandı.

Frosinone ise Foggia karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Parma, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

Frosinone ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Frosinone, 5 gol atarken 12 gol yedi.

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