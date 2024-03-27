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        Haberler Gündem Politika Partilerde ‘seçim güvenliği’ hazırlıkları tamam: Teşkilatları ile sahada olacaklar!

        Partilerde ‘seçim güvenliği’ hazırlıkları tamam: Teşkilatları ile sahada olacaklar!

        31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçimlerin güven ortamında gerçekleşmesi için hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 600 bin güvenlik personelinin görev yapacağı seçim günü; siyasi partiler de teşkilatlarıyla sandık güvenliği için sahada olacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.03.2024 - 18:40 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:40
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        'Seçim güvenliği' hazırlıkları tamam
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        31 Mart’ta Türkiye genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 600 bine yakın güvenlik gücü dışarda; siyasi partiler ise içeride, sandık güvenliğine ilişkin mesai yapacak.

        AK PARTİ’DE 2 MİLYON TEŞKİLAT GÖREVLİSİ SAHADA OLACAK

        AK Parti oy kullanma gününe yönelik hazırlıklarını tamamladı. Sandık kurulu üyeleri ile müşahitlere; yetki ve sorumlulukları; usulsüz işlemlere karşı başvurulacak kanun yolları ve seçim hukuku başta olmak üzere eğitimler verildi. 2 milyon teşkilat görevlisi sahada olacak. Her sandıkta yaklaşık 9 seçim görevlisi bulunacak. Oy sayımının iftar saatine denk gelmesi nedeniyle, aksaklık yaşanmaması için tedbir alınacak. Önceki seçimlerde en sık rastlanan itiraz konuları, dilekçe haline getirildi. Seçim günü, sandıktaki görevlilere dağıtılacak. 81 ilden gelen sonuçlar; genel merkezdeki sonuç alım sistemine aktarılacak. Müşahitlerden gelen sayım döküm çizelgesiyle, sandık sayım tutanakları karşılaştırılacak.

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        CHP SANDIKLARDA 200 BİNDEN FAZLA MÜŞAHİT BULUNDURACAK

        Cumhuriyet Halk Partisi ise tüm sandıklarda toplam 200 binden fazla müşahit bulunduracak. CHP okullarda avukatlar da bulunduracak. Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mobil avukat grupları olacak. Sahadan gelen veriler tek bir sistemde toplanacak. Seçim güvenliği çerçevesinde tüm ilçe başkanlıklarında çağrı merkezleri de oluşturuldu. CHP, İstanbul için ise seçim güvenliği tedbirlerini artırdı. Tüm sandıklarda diğer illere göre daha fazla müşahit bulunacak. Milletvekilleri ilçe seçim kurullarında bekleyecek.

        “MHP’DE 187 BİN 670 PARTİLİ SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN İŞ BAŞINDA OLACAK”

        Milliyetçi Hareket Partisi de seçim güvenliği için hazırlıklar tamamlandı. MHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın hazırlıklara ilişkin Habertürk'e verdiği bilgilere göre, sandıkların bulunduğu her bina için bir avukat görevlendirildi. Sahadan gelen sonuçlar "tek çatı" ismi verilen bir sistemde toplanacak. 187 bin 670 partilinin sandık güvenliği için iş başında olacağını belirten Yıldız, "Seçim günü gerek sandık çevresinde gerek sayım dökümde, mevzuata, hukuka aykırı işlemlere karşı AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi birlikte hareket edeceklerdir" dedi.

        İYİ PARTİ’DE SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ HAZIR

        İYİ Parti'de de hazırlıklar tamamlandı. Genel Merkez’de Seçim Koordinasyon Merkezi hazırlandı. İl ve İlçe Seçim Koordinasyon merkezleriyle uyumlu bir çalışma yürütülecek. Sandık müşahitleri ve hukukçu atamaları da gerçekleştirildi.

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