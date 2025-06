Pasaport numarası nedir? Pasaport numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Pasaport bilgilerini doldururken karşınıza çıkan ama genellikle göz ardı edilen küçük ama önemli bir detay pasaport numarası. Kimi zaman belgelerde, kimi zaman internet başvurularında bu numara sizden istenir. Ancak nerede yazdığı ya da nasıl öğrenileceği konusunda çoğu zaman kafa karışıklığı yaşanır. Pasaport numarasıyla ilgili en çok merak edilenleri sizin için derledik.

PASAPORT NUMARASI NEDİR?

Pasaport numarası, bireyin pasaportuna özel olarak atanan ve o belgeyi tanımlayan benzersiz bir kimlik numarası olarak bilinir. Bu tıpkı bir kimlik numarası gibi her pasaportun üzerinde yer alır. Pasaport numarası aslında kişiye özel değil pasaporta özeldir. Yani aynı kişinin iki farklı pasaportunda iki farklı pasaport numarası bulunur. Bu numara genellikle harf ve rakam kombinasyonundan oluşur ve resmi işlemlerde pasaport belgesinin doğruluğunu teyit etmek için kullanılır. Ülkeden ülkeye numara formatı değişebilir; örneğin bazı ülkelerde tamamen sayısal, bazılarında ise harf-rakam karışık olabilir. Uluslararası seyahatlerde pasaportun geçerliliği kadar, pasaport numarasının doğru ve eksiksiz beyanı da büyük önem taşır.

PASAPORT NUMARASI NEREDE YAZAR?

Pasaport numarasının nerede yazdığı bazen bulunamayabilir. Pasaport numarası, genellikle pasaportun kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfada, üst ya da sağ köşede bulunur. Bu sayfa, pasaportun açıldığında ilk görünen resmi kısmıdır ve üzerinde kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu ve fotoğrafı gibi bilgiler yer alır. Numaranın yeri her ülkenin pasaport tasarımına göre farklılık gösterebilir ancak Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarında genellikle sağ üst köşede, Passport No ya da Pasaport No başlığıyla belirtilir. Ayrıca bu numara, pasaportun alt kısmındaki makine tarafından okunabilen bölümde de yer alır. Pasaport numarasını buradan doğru şekilde almak, özellikle online vize başvuruları ya da uçak bileti işlemlerinde önemli bir yere sahiptir.