ABD Başkanı Trump'ın İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını söylemesi sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti.

ABD ham petrolü yüzde 4 gerileyerek varil başına 66 dolar seviyesine indi. Brent ise benzer şekilde düşerek varil başına 68 dolar civarında işlem gördü.

Bu veriler ışığında motorine ortalama 1 lira 63 kuruş indirim geldi.

İŞTE 23 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 51.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.51 TL

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Motorin litre fiyatı: 54.27 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

BURSA

Benzin litre fiyatı: 52.31 TL

Motorin litre fiyatı: 53.90 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

HAKKARİ (En yüksek fiyat olan il)

Benzin litre fiyatı: 53.65 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 25.65 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.