Trump'tan Fed Başkanı Powell'a yine sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı, 'harika bir ekonomi' olarak nitelediği bir dönemde faiz oranlarını düşürmediği için 'inatçı' olmakla suçladı.

Trump paylaşımında, "'Bay Çok Geç' Jerome Powell, bugün Kongre'de olacak ve birçok şeyin yanı sıra, faiz oranını düşürmeyi neden reddettiğini açıklayacak. Avrupa 10 kesinti yaptı, biz SIFIR yaptık. Enflasyon yok, harika ekonomi var - En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız" dedi.

ABD Başkanı, faiz oranlarının düşürülmesinin ABD'ye "yılda 800 milyar dolar artı" tasarruf sağlayabileceğini söylerken ve Kongre'yi de Powell'a konuşması sırasında baskı yapmaya çağırdı. Trump açıklamasında "Umarım Kongre bu aptal, inatçı adam için harekete geçer. Önümüzdeki yıllarda onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğiz" diye yazdı.