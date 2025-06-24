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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'a Memphis Depay önerisi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'a Memphis Depay önerisi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Memphis Depay önerisi geldi. Siyah-beyazlıların şu anda önceliğinin ise listedeki diğer isimler olduğu öğrenildi.

        Giriş: 24.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:23
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        Yaz döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

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        Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isimlerden birisi de Memphis Depay oldu.

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        Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız, Beşiktaş'a önerildi.

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        Avrupa'ya dönmek istediği belirtilen Depay için Beşiktaş'tan şimdilik bir hamle gelmezken siyah-beyazlıların önceliğinin listedeki diğer isimlerde olduğu öğrenildi.

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        Atletico Madrid macerasının ardından Corinthians'a giden Depay, 2 sezonda 42 maça çıkarken 13 gol ve 14 asist üretti

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        Hollanda Milli Takımı ile 102 maça çıkan Depay, 50 gol kaydetti.

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        Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.

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