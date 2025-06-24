Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir işletmede çalışan Emrah Sarıl, eşi Aygül Sarıl, 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl ve yakınları ile birlikte, önceki gün tatil yapmak ve dinlenmek amacıyla İzmir'in Urla ilçesi, Zeytinler Mahallesinde havuzlu bir ev kiraladı.

NAZLI VİLLANIN HAVUZUNA DÜŞTÜ

AA ve İHA'daki habere göre aile kiraladıkları eve yerleştikleri sırada, iddiaya göre Nazlı bir anda gözden kayboldu. Kızlarının evin bahçesindeki havuza düştüğünü fark eden aile fertleri, hemen havuza koşarak Nazlı'yı çıkardı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, minik Nazlı'yı Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Nazlı Sarıl'ın cenazesi, nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Minik Nazlı, bugün ikindi namazını müteakip memleketi Akhisar ilçesinde toprağa verilecek.