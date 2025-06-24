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        Galatasaray'da kalede yeni adaylar!

        14 yıllık Galatasaray kariyerine son veren Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen yönetim, transferde kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılar kaleci listesine yeni isimler ekledi.

        Giriş: 24.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:11
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        Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray’da kaleci transferi artık öncelikli gündem...

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        14 sezondur sarı-kırmızılı kaleyi koruyan efsane isim Fernando Muslera’nın vedası sonrası, yönetim yeni sezona güçlü bir kaleciyle başlamak istiyor.

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        Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray formasıyla geçirdiği unutulmaz yılların ardından takıma veda ederken, taraftarlar yeni kaleciyi merakla bekliyor.

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        Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, kaleye yapılacak transferi 4 Temmuz’daki sezon açılışına kadar tamamlamayı hedefliyor.

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        Bu kapsamda daha önce Andriy Lunin, Djordje Petrovic ve Marc-Andre ter Stegen gibi üst düzey isimlerle temasa geçildi.

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        Ancak yüksek bonservis bedelleri ya da oyuncuların talepleri nedeniyle bu isimlerde ilerleme sağlanamadı.

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        Chelsea’nin Petrovic için ısrarla 22 milyon sterlinlik bonservis talep etmesi sonrası Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye aldı. Alternatif arayışlara giren sarı-kırmızılılar, listesine iki yeni kaleci daha ekledi.

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        Bu isimlerden ilki, sezon başında Arsenal’den Southampton’a transfer olan Aaron Ramsdale.

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        İngiliz kalecinin, küme düşen Southampton’dan ayrılmaya sıcak baktığı ancak kariyerine Birleşik Krallık’ta devam etme isteği nedeniyle Galatasaray’a şu aşamada mesafeli durduğu ifade ediliyor.

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        Cimbom’un listesindeki diğer isim bir yeni ise yine Chelsea bünyesindeki genç kaleci Filip Jörgensen. İngiliz kulübüyle temasların sürdüğü öğrenilirken, bu transferde de kiralık formülü masada.

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        Galatasaray yönetimi, hem teknik heyetin beklentilerine uygun hem de kulüp bütçesini zorlamayacak bir çözüme ulaşmak istiyor.

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        Transfer süreci, aynı zamanda bonservis bütçesinin büyük kısmının ayrıldığı Victor Osimhen transferine de bağlı.

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