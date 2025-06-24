Galatasaray'da kalede yeni adaylar!
14 yıllık Galatasaray kariyerine son veren Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen yönetim, transferde kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılar kaleci listesine yeni isimler ekledi.
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray’da kaleci transferi artık öncelikli gündem...
14 sezondur sarı-kırmızılı kaleyi koruyan efsane isim Fernando Muslera’nın vedası sonrası, yönetim yeni sezona güçlü bir kaleciyle başlamak istiyor.
Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray formasıyla geçirdiği unutulmaz yılların ardından takıma veda ederken, taraftarlar yeni kaleciyi merakla bekliyor.
Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, kaleye yapılacak transferi 4 Temmuz’daki sezon açılışına kadar tamamlamayı hedefliyor.
Bu kapsamda daha önce Andriy Lunin, Djordje Petrovic ve Marc-Andre ter Stegen gibi üst düzey isimlerle temasa geçildi.
Ancak yüksek bonservis bedelleri ya da oyuncuların talepleri nedeniyle bu isimlerde ilerleme sağlanamadı.
Chelsea’nin Petrovic için ısrarla 22 milyon sterlinlik bonservis talep etmesi sonrası Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye aldı. Alternatif arayışlara giren sarı-kırmızılılar, listesine iki yeni kaleci daha ekledi.
Bu isimlerden ilki, sezon başında Arsenal’den Southampton’a transfer olan Aaron Ramsdale.
İngiliz kalecinin, küme düşen Southampton’dan ayrılmaya sıcak baktığı ancak kariyerine Birleşik Krallık’ta devam etme isteği nedeniyle Galatasaray’a şu aşamada mesafeli durduğu ifade ediliyor.
Cimbom’un listesindeki diğer isim bir yeni ise yine Chelsea bünyesindeki genç kaleci Filip Jörgensen. İngiliz kulübüyle temasların sürdüğü öğrenilirken, bu transferde de kiralık formülü masada.
Galatasaray yönetimi, hem teknik heyetin beklentilerine uygun hem de kulüp bütçesini zorlamayacak bir çözüme ulaşmak istiyor.
Transfer süreci, aynı zamanda bonservis bütçesinin büyük kısmının ayrıldığı Victor Osimhen transferine de bağlı.