        Haberler Bilgi Yaşam Pasaport ücretleri 2026: Yeni yılda 1,2,3,10 yıllık pasaport ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

        Yurt dışı seyahati planlayan vatandaşlar pasaport ücretlerini sorguluyor. 1, 2,3 ve 10 yıllık pasaportlar için belirlenen harç bedelleri yeniden değerlendirme oranına göre açıklandı. Peki, 2026'da pasaport ücreti ne kadar olacak, kaç TL zamlandı?

        Giriş: 26.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 28.12.2025 - 09:44
        1

        Yurtdışı seyahatler için zorunlu olan pasaportlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Yeniden değerlendirme oranına göre pasaport ücretleri açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, aile cüzdanı, sürücü belgeleri ve motorlu araç tescil belgeleri gibi diğer devlet belgelerinin ücretleri de güncellenmiş durumda. Peki Pasaport ücretleri 2026 güncel tutarları ne kadar? 1,2,3,10 yıllık pasaport ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

        2

        PASAPORT ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR?

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.

        PASAPORT ÜCRETİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

        PASAPORT ÜCRETLERİ

        6 aya kadar pasaport: 2.956 TL

        1 yıllık pasaport: 4.296 TL

        2 yıllık pasaport: 7.065 TL

        3 yıllık pasaport: 10.065 TL

        3 yıldan uzun (10 yıllık): 14.146 TL

        Bu rakamlar yalnızca harç ücretleridir. Defter bedeli ve diğer ek maliyetler ayrıca alınır.

        3

        2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

        Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

