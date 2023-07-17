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        Avustralyalı balıkçı, köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda 2 ay hayatta kalmayı başardı

        Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan Avustralyalı balıkçı Tim Shaddock, 2 ay boyunca yağmur suyu ve çiğ balıkla beslenerek yaşam mücadelesi verdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:00
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        Pasifik Okyanusu'nda 2 ay hayatta kaldı
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        9 News sitesinin haberine göre, balıkçının doktoru, köpeği Bella ile teknesiyle Meksika'dan Fransız Polinezyası'na gitmek üzere yola çıkan ve yaklaşık 2 ay sonra Pasifik Okyanusu'nda seyahat halindeki bir helikopterin tekneyi fark etmesiyle bulunan balıkçı Tim Shaddock'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Çiğ balık ve yağmur suyuyla hayatta kalan Shaddock da denizde çok zor bir sınavdan geçtiğini dile getirerek, gayet sağlıklı olduğunu söyledi.

        "SAMANLIKTA İĞNE ARAMAK KADAR ZOR"

        İnsan Fizyolojisi Profesörü Mike Tipton, balıkçı ve köpeğin hayatta kalma mücadelesini "şans ve becerinin bir kombinasyonu" olarak nitelendirdi.

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        Hayatta kalabilmenin taze bir su kaynağını güvence altına almaktan geçtiğini belirten Tipton, Shaddock ve köpeğinin Pasifik Okyanusu'nda bulunma ihtimalinin "samanlıkta iğne aramak" kadar zor olduğunu kaydetti.

        Hayatta kalmalarında Bella'nın çok yardımcı olduğunu vurgulayan Tipton, bu mücadeleyi vermek için gereken zihinsel gücün önemine dikkati çekti.

        Tipton, Shaddock'un normale dönmesi için birkaç ay daha sağlık durumunun takip edilmesi gerektiğini söyledi.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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