Paskalya bayramı nedir?

Hristiyanların bayramlarından biri olan Paskalya bayramının detayları araştırılıyor. Paskalya aslında Aramice’de Paskha, İbranice’de Pesah Grekçe’de Paskha kelimelerinden Türkçe’ye girmiştir. Bu kelime, “geçmek” anlamına gelir. İşte Paskalya bayramı hakkında merak edilenler...

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya Bayramı aslında İsa'nın dirilişinin olduğu haftaya denir. Hristiyanlar bu haftaya Kutsal Hafta derler. Bu hafta içerisindeki perşembe günü, İsa'nın; öğrencilerinin ayaklarını yıkadığı, son akşam yemeğini yediği ve bu akşam yemeğinde öğrencileriyle şarap ve ekmek paylaşırken, “Bu sizin için feda ettiğim kanım ve bedenim” ile başlayan ünlü ayetleri söylediği gündür.

Cuma günü ise İsa'nın çarmıhtaki ölümü anarlar. Bir Hristiyan’ın yapması gereken, günahlarının sonucunu üstlenen İsa'yı anması, Onun ve kendi kimliğinin farkına varmasıdır. Pazar Günü diriliş bayramıdır. O gün Hristiyanlar İsa'nın ölümden dirilişi kutlarlar.