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Paslı baltayı yenisinden daha güzel yaptı

Vikinglerin yaşam tarzına yıllardan beri ilgi gösteren sosyal medya kullanıcısı, paslanmış eski bir baltayı, Viking silahına çevirdi... Paslı baltanın yenilenme aşamaları Totally Handy' adlı YouTube kanalında paylaşıldı

HABERTURK.COM
  • 01
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Vikinglere ve onların yaşam tarzına çocukluğundan beri ilgi duyan sosyal medya kullanıcısı, bulduğu paslı baltayı, restore etmek için gecikmedi.

     
  • 02
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Pastan tutulamayan baltayı Viking silahına dönüştüren internet kullanıcısı, süreci Totally Handy adlı YouTube hesabından paylaştı.

     

     
  • 03
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Sosyal medya kullanıcısı ilk olarak baltayı şekillendirmek için harekete geçti.
  • 04
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Bir kalem yardımıyla keseceği ve törpüleyeceği bölümleri işaretledi. 

     
  • 05
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 06
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 07
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 08
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 09
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 10
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Daha sonra paslı yüzeyi temizlemek için çalışmalara başladı. 

     
  • 11
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Yüzeyi makine yardımıyla derinlemesine temizledi.
  • 12
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Ardından kağıt zımparayla pürüzsüz hale getirdi. 

     
  • 13
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 14
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 15
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 16
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 17
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Baltanın yüzeyine Viking görseli yapıştırdı.
  • 18
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 19
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Baltayı, demir klorüre yatırdı.
  • 20
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Silah 4 saat boyunca klorürde beklerken o da balta sapı yapımına koyuldu. 

     
  • 21
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Büyükçe bir odun parçasından siyah kağıt ile ölçü aldı.
  • 22
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 23
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    İşaretlediği yerleri otomatik testere ile kesti.
  • 24
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 25
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Daire görünümü verebilmek için ahşabı zımparaladı.
  • 26
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 27
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 28
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Balta sapını hazırladıktan sonra klorürde bıraktığı balta ucunu klorürden çıkarıp sodalı suya batırdı. 
  • 29
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Böylelikle siyah dış yüzey kolaylıkla baltadan sıyrıldı ve Viking görünümü baltaya kazınmış oldu. 
  • 30
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 31
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 32
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 33
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 34
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 35
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Yüzeye bir dizi süren sosyal medya kullanıcısı, ahşap yapıştırıcı kullanarak parçaları birleştirdi. 
  • 36
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...
  • 37
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Bıçağı keskinleştirdi.
  • 38
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Son olarak ahşabı cilaladı. 
  • 39
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

    Viking baltası sosyal medyada ilgi görmeyi başardı. 
  • 40
    Sosyal medyada aşama aşama paylaştı! Yenisinden daha güzelini yaptı...

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