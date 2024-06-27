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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay - Konya haberleri, son dakika haber | Son dakika haberleri

        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!

        Konya'da, iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 34 yaşındaki pasta ustası Ömer Faruk Kutas, 15 yıl hapse çarptırıldı. Kutas savunmasında,  "Pastanede bulunan ilaçları ben kullanıyorum. İdrarımda neden uyuşturucu çıkmadı, ben de anlamadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:22
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        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
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        Konya'da olay, 10 Kasım 2023'te Beyşehir ilçe merkezindeki bir pastanede meydana geldi. İş yerinden çıkan A.O.'nun hareketlerinden şüphelenip durduran polis, üst aramasında 4 uyuşturucu ve etken madde içeren captagon isimli sentetik hap ile 1 kırmızı reçeteye tabii olduğu değerlendirilen hap ele geçirdi.

        İŞ YERİNDE HAP TALBETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre kullanıcı olduğunu savunan A.O.'nun hapları pastanede Ömer Faruk Kutas'tan (34) aldığını, bu sırada daha önce borç olarak aldığı 200 lirayı da teslim ettiğini beyan etmesi üzerine Ömer Faruk Kutas'ın evinde ve babasına ait pastanede yapılan aramada; 9 yeşil reçeteye tabi hap ile iş yerinin çöp kutusunda 14'lü boş vaziyette hap tableti ve 10'lu boş vaziyette hap tableti bulundu.

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        PARAYLA SATTIĞI KAMERAYA YANSIDI

        İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, görüntülerden Ömer Faruk Kutas'ın pantolonunun sağ arka cebinden bir şeyler çıkartıp A.O.'ya verdiğini, karşılığında para aldığını tespit etti.

        KULLANICI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

        Polis tarafından gözaltına alınan Ömer Faruk Kutas, üzerine atılı suçlamayı kabul etmezken, hapları kendisinin 3 günde bir kullandığını söyledi. İdrar örneğinden uyuşturucu madde çıkmaması üzerine sevk edildiği Beyşehir Adliyesi'nde tutuklandı.

        "SUÇLAMALARI ASLA KABUL ETMİYORUM"

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Ömer Faruk Kutas duruşmada yaptığı savunmasında, "Öncelikle sizden, karşınızda bu şekilde bulunduğum için özür diliyorum. Suçlamaları asla kabul etmiyorum.

        15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Pastanede bulunan ilaçları ben kullanıyorum. İdrarımda neden uyuşturucu çıkmadı, ben de anlamadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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        #Konya
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