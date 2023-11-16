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        Haberler Yaşam Pastanelerden alınanları aratmayacak! İşte supangle tarifi!

        Pastanelerden alınanları aratmayacak! İşte supangle tarifi!

        Supangle, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Süt, un, şeker ve kakao ile yapılan bu lezzetli tatlı, hem görünümü hem de lezzeti ile kendine hayran bırakıyor. İşte tam ölçülü supangle tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 17:25 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:25
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        Supangle, hem özel günlerde hem de günlük olarak tüketilebilecek bir tatlı. Misafirleriniz için de mükemmel bir seçenek. İşte pastanelerden alınanları aratmayacak supangle tarifi...

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        SUPANGLE MALZEMELERİ NELER?

        Malzemeler

        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı un
        • 1 su bardağı şeker
        • 100 gram kakao
        • 1 yemek kaşığı tereyağ
        • 1 paket vanilya
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        SUPANGLE NASIL YAPILIR?

        • Bir tencereye sütü, unu, şekeri ve kakaoyu alın ve karıştırın.
        • Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
        • Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 10 dakika daha pişirin.
        • Tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
        • Vanilyayı ekleyin ve karıştırın.
        • Pişen supangleyi kaselere veya kuplara dökün.
        • Soğumaya bırakın.
        • Soğuyan supanglenin üzerine çikolata sosu veya kaymak gezdirin.
        • Servis yapın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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