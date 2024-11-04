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        Haberler Bilgi Yaşam Pastırma sıcakları bitti mi, ne zaman bitecek? Pastırma sıcakları ismi nereden geliyor?

        Pastırma sıcakları bitti mi, ne zaman bitecek? Pastırma sıcakları ismi nereden geliyor?

        Pastırma sıcakları sonbahar mevsiminde ekim ve kasım ayında belli tarihler arasında yaşanıyor. Pastırma sıcaklarına sayılı günler kala son güneşli havaların tadını çıkarmak isteyen kişiler bu süreci kaçırmak istemiyor. Önümüzdeki günlerde idrak edilecek pastırma yazının ardından artık kış iyice yüzünü gösterecek ve havalar soğuyarak kış dönemine geçilecek. Peki Pastırma sıcakları bitti mi, ne zaman bitecek? Pastırma sıcakları ismi nereden geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 12:30 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:30
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        Pastırma sıcaklarının bitmesine kısa süre kaldı. Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzleri sıcak, geceleri ise ayaz oluyor. Peki Pastırma sıcakları bitti mi, ne zaman bitecek? Pastırma sıcakları ismi nereden geliyor?

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        PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYAR VE BİTER?

        Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

        Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur.

        PASTIRMA YAZI NEDİR?

        Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim.

        Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

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