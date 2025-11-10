“Pat Pat Patara” son iki oyunuyla sahnede

İş Sanat’ın küçük tiyatro severleri antik bir kentin büyüleyici dünyasında yolculuğa çıkardığı müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara” son kez sahnelenmeye hazırlanıyor.

Likya uygarlığının önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’nin atmosferinde geçen oyun, çocuklara sürprizlerle dolu bir öykü anlatırken, Anadolu’nun tarihine de ışık tutuyor.

Yekta Kopan’ın yazdığı, Lerzan Pamir’in yönettiği müzikli oyunda Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı’nın sorduğu bilmeceleri çözmeye çalışırken tarihin derinliklerinden gelen Likyalı Su ile tanışıyorlar.

15 Kasım Cumartesi ve 16 Kasım Pazar günleri saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek oyunda oyuncular, canlı bir orkestra eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. “Pat Pat Patara”, 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor. Biletler Biletix’te!

Büyük bir ilgi ve beğeniyle izlenen oyunun final yapmasının ardından, İş Sanat sahnesi, minik sanatseverleri yepyeni bir oyun ile ağırlamaya hazırlanıyor.

