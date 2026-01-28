Habertürk
Habertürk
        Patatesli Börek Tarifi ve Yapılışı: Patatesli Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri de elbette börek… Peynir, kıyma, patlıcan gibi birçok seçeneği ile karşımıza çıkan böreklerin en gözdesi ise patatesli börek. Evde börek hazırlamak hem keyifli hem de sofraları lezzetlendiren bir uğraştır. Özellikle kahvaltılarda veya çay saatlerinde misafirlere sunabileceğiniz en lezzetli alternatiflerden biri debu durumda elbette patatesli börek olacaktır. Hem doyurucu hem de kolay hazırlanabilen bu börek, hem soğanlı hem de soğansız seçenekleriyle herkesin damak tadına hitap edebilir. Bu yazımızda patatesli börek tarifi, patatesli börek malzemeleri, patatesli börek yapımı, patatesli börek yapılışı ve patatesli börek nasıl yapılır sorularının detaylı cevabını bulabilirsiniz…

        Giriş: 28.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:59
        Patatesli Börek Tarifi
        Patatesli Börek Malzemeleri

        Lezzetli bir patatesli börek yapımı için kaliteli malzemeler kullanmak çok önemlidir. İşte ihtiyacınız olan patatesli börek malzemeleri

        • - 3 adet orta boy patates
        • - 1 adet soğan (isteğe bağlı)
        • - 1/2 çay bardağı sıvı yağ
        • - 1/2 çay bardağı yoğurt
        • - 1 yumurta (bir kısmı üzerine sürmek için ayrılabilir)
        • - Tuz, karabiber, pul biber (isteğe göre)
        • - 4-5 adet yufka

        Bu malzemelerle hazırlayacağınız patatesli börek, hem lezzeti hem de kıvamıyla sofralarınızın favorisi olacaktır. Patatesin yumuşaklığı, böreğin iç harcının nefis olmasını sağlar. Eğer soğan kullanmak isterseniz, böreğe hafif tatlı bir aroma katar, soğansız yaparsanız daha sade ve patatesin doğal tadı ön plana çıkar.

        Patatesli Börek Tarifi

        Patatesli börek tarifi oldukça basittir ve evde kolayca uygulanabilir. Böreği hazırlamaya başlamadan önce malzemelerin hazır ve temiz olmasına dikkat edin. İşte adım adım patatesli börek yapımı

        • Patatesleri soyun, küp küp doğrayın ve haşlayın. Haşlanan patatesleri çatalla ezin.
        • Eğer soğanlı yapmak isterseniz, soğanı küçük küçük doğrayın ve sıvı yağ ile hafifçe kavurun. Soğansız yapmak isteyenler bu adımı atlayabilir.
        • Ezilmiş patatesleri soğanan tavaya alın (soğanlı için) ve baharatları ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı pul biber ile tatlandırın. Karışımı iyice karıştırın.
        • Yufkaları tezgaha serin. Her bir yufkayı üçgen veya dikdörtgen şeklinde kesin.
        • İç harçtan uygun miktarda yufkaların üzerine koyun ve böreği sarın. Kenarlarını güzelce kapatın.
        • Ayrılan yumurta sarısını böreğin üzerine sürün. Bu, böreğin üzerinin altın rengi olmasını sağlayacaktır.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Böreklerin üstü kızarıp çıtır hale geldiğinde fırından alabilirsiniz.

        Bu aşamalar, patatesli börek yapılışı için temel adımlardır. Yufkaları düzgün kapatmak, böreğin pişerken açılmamasını sağlar. Ayrıca fırın ısısına ve pişirme süresine dikkat ederseniz, börekleriniz hem içi yumuşak hem de dışı çıtır olacaktır.

        Patatesli Börek Nasıl Yapılır?

        Patatesli börek nasıl yapılır sorusunun cevabı aslında oldukça basittir… Önemli olan harcın kıvamı, yufkanın tazeliği ve fırında doğru pişirme süresidir. Bazı püf noktaları ise böreğin hem lezzetini hem de sunumunu iyileştirir. İşte o püf noktalar…

        • - Patatesleri haşladıktan sonra tamamen ezin; topak kalmamasına dikkat edin.
        • - Soğan kullanmak isteyenler soğanı mutlaka hafifçe kavursun, aksi halde çiğ tadı harcı bozabilir.
        • - Yufkaları açarken ve sararken dikkatli olun, börek pişerken açılmasın.
        • - Böreğin üzerine sürülen yumurta, hem parlaklık verir hem de altın rengi oluşmasını sağlar.
        • - Fırını önceden ısıtmak, böreklerin eşit şekilde pişmesini sağlar.

        Evde hazırlanan böreklerin en güzel yanlarından biri, hem katkı maddesi içermemeleri hem de malzeme kontrolünün tamamen sizin elinizde olmasıdır. Özellikle patatesli börek yapımı hem soğanlı hem de soğansız seçeneklerle sofralarınızı renklendirir ve misafirlerinize sunabileceğiniz nefis bir ikramlık oluşturur.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
