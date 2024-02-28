Patlayan kalorifer kazanı iki katlı ahşap evi kül etti Karabük'te iki katlı bir ev, patlayan kalorifer kazanı nedeniyle alevlere teslim oldu. Müdahale sırasında bir itfaiye erinin yaralandığı yangında ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:02 facebook

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