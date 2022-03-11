Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

Paul McCartney 80 yaşında Glastonbury sahnesinde

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Glastonbury Müzik Festivali dönüyor. 25-26 Haziran'da yapılacak festivalin yıldızı The Beatles'ın eski üyesi, 80 yaşındaki Paul McCartney.

Paul McCartney 80 yaşında Glastonbury sahnesinde


Dünyanın en önemli müzik festivallerinden Glastonbury muhteşem bir kadroyla dönüyor. Pandemi nedeniyle 50. yılını kutlayacağı 2020 ve 2021 yıllarında yapılamayan festival 22-26 Haziran tarihleri arasında İngiltere'nin Somerst kentinde gerçekleştirilecek.

Glastonbury 2016, Coldplay konserinden...
Glastonbury 2016, Coldplay konserinden...

80'den fazla şarkıcı ve grubun sahne alacağı festivalin yıldızları ise Paul McCartney, Billie Ellish Kendrick Lamar, Diana Ross gibi süper yıldızlar olacak. En son 2004 yılında Glastonbury'de sahne alan The Beatles'ın eski üyesi 80 yaşındaki McCartney, festivalin ana sahnesinde konser veren yaşlı müzisyen olacak.

Glastonbury'de sahne alacak şarkıcı ve gruplar arasında Noel Gallagher’s High Flying Birds, Wolf Alice, Pet Shop Boys, Elbow, The Jesus and Mary Chain, Robert Plant, Haim, Megan Thee Stallion, Lorde gibi isimler de bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'de çekilen yabancı yapımlar arttı
KÜLTÜR-SANAT % 29.16 arttı
Son dakika: Yüksek zeka aşkta dezavantaj!
KÜLTÜR-SANAT Yüksek zeka aşkta dezavantaj!
Ödüller takdim edildi
KÜLTÜR-SANAT Ödüllerini aldılar
Sinema yazarı Murat Özer son yolculuğuna uğurlandı
KÜLTÜR-SANAT Son yolculuğuna uğurlandı
Tekfen Filarmoni konser gelirlerini Ukraynalı çocuklara aktaracak
KÜLTÜR-SANAT Konser geliri Ukraynalı çocuklara
Haftanın Kitapları
KÜLTÜR-SANAT Haftanın Kitapları
'Mayınlı Bölge: Folk Horror' İstanbul Film Festivali'nde
KÜLTÜR-SANAT Festivalde 'Mayınlı Bölge: Folk Horror'
'Komedi Mola'nın prömiyeri yapıldı
KÜLTÜR-SANAT Seyircinin karşısına çıktı
'Ceviz Ağacı'nın galası yapıldı
KÜLTÜR-SANAT Galası yapıldı
'İlk Seans: NMSM'ye özel gösterim
KÜLTÜR-SANAT Özel gösterimi yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.