Paul Onuachu: İptal edilen golde faul olduğunu düşünmüyorum

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti. Mücadelede bordo-mavili takımın ilk golünü atan Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın planına sadık kaldıklarını aktaran Onuachu, "Antrenmanlarda zaten neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün de sahaya çıktığımızda hocamızın planına sadık kaldık, hocamızın bizden istediklerini sahada uygulamaya çalıştık. Ben de buraya gelmeden önce takımımızın Fenerbahçe’ye karşı burada galibiyet alamadığını duymuştum. Dolayısıyla bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Tabii ki daha önceki röportajlarımda söylemiştim; bu tür maçlarda her oyuncu oynamak ister. Ben de en iyisini yapmaya çalıştım. Bu tür maçlar, Türkiye Ligi’nin seviyesini de gösteriyor. Rakibimiz kaliteli bir takım. Biz Trabzon için oynuyoruz, taraftarımız için oynuyoruz. Onları da bugün mutlu ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Hakem kararları ile ilgili konuşmayı sevmediğini aktaran 29 yaşındaki forvet, iptal edilen golle ilgili, "Aslında hakemlerle ilgili çok fazla konuşan bir insan değilimdir. O iptal edilen gol pozisyonunda, temasım golün içinde olan bir hareket. Ama hakemler bu tarz kararlar verilebiliyor, bazen kolay fauller çalınabiliyor. Ama faul olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Kendi bireysel performansı ile ilgili konuşan Nijeryalı futbolcu, "Takım olarak hedefimiz 3 puan alabilmekti. Tabii ki gol atmak istersiniz ama öncelik buradan 3 puan alabilmek, galibiyetle dönebilmekti. Rakibimiz büyük bir takım veya orta sırada bir takım olarak değerlendirmeksizin her maça elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Ama hedefimiz taraftarımıza bu galibiyeti hediye edebilmekti" diye konuştu.