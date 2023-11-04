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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Paul Onuachu: İptal edilen golde faul olduğunu düşünmüyorum - Trabzonspor Haberleri

        Paul Onuachu: İptal edilen golde faul olduğunu düşünmüyorum

        Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında iptal edilen golüyle ilgili, "İptal edilen gol pozisyonunda, temasım golün içinde olan bir hareket. Ama hakemler bu tarz kararlar verilebiliyor, bazen kolay fauller çalınabiliyor. Ama faul olduğunu düşünmüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:45
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        "İptal edilen golde faul yoktu"
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        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti. Mücadelede bordo-mavili takımın ilk golünü atan Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın planına sadık kaldıklarını aktaran Onuachu, "Antrenmanlarda zaten neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün de sahaya çıktığımızda hocamızın planına sadık kaldık, hocamızın bizden istediklerini sahada uygulamaya çalıştık. Ben de buraya gelmeden önce takımımızın Fenerbahçe’ye karşı burada galibiyet alamadığını duymuştum. Dolayısıyla bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Tabii ki daha önceki röportajlarımda söylemiştim; bu tür maçlarda her oyuncu oynamak ister. Ben de en iyisini yapmaya çalıştım. Bu tür maçlar, Türkiye Ligi’nin seviyesini de gösteriyor. Rakibimiz kaliteli bir takım. Biz Trabzon için oynuyoruz, taraftarımız için oynuyoruz. Onları da bugün mutlu ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

        Hakem kararları ile ilgili konuşmayı sevmediğini aktaran 29 yaşındaki forvet, iptal edilen golle ilgili, "Aslında hakemlerle ilgili çok fazla konuşan bir insan değilimdir. O iptal edilen gol pozisyonunda, temasım golün içinde olan bir hareket. Ama hakemler bu tarz kararlar verilebiliyor, bazen kolay fauller çalınabiliyor. Ama faul olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

        Kendi bireysel performansı ile ilgili konuşan Nijeryalı futbolcu, "Takım olarak hedefimiz 3 puan alabilmekti. Tabii ki gol atmak istersiniz ama öncelik buradan 3 puan alabilmek, galibiyetle dönebilmekti. Rakibimiz büyük bir takım veya orta sırada bir takım olarak değerlendirmeksizin her maça elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Ama hedefimiz taraftarımıza bu galibiyeti hediye edebilmekti" diye konuştu.

        Uzun boyunun sahada avantaj sağladığı ile ilgili gelen soruya Onuachu, "Uzun boylu olmak avantaj olarak bahsedilebilir, ben de boyumu kullanmaya çalışıyorum ama topla, ayakla kalitemin iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün de bazı pozisyonlarda bunu gösterdiğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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