Paulista, Beşiktaş'ta kendi hikayesini yazmak istiyor

Siyah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, "Bir sporcu büyük bir kulübe geldiğinde her zaman şampiyonlukları düşünür. Benim için de farklı olmayacak. İlk düşüncem yeni takım arkadaşlarımla, antrenörle ve oyun tarzına en hızlı şekilde uyum sağlamak. Kulüpte kendi hikayemi oluşturmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bu, oyuncu ve kulüp için önemlidir. Futbolda çok deneyimim var ama hala öğrenecek çok şeyim var. Her zaman gelişmeye çalışacağım ve bu da burada farklı olmayacak. Her antrenmanda ve her maçta kendimizi güçlendireceğiz ve büyük hedefimiz olan şampiyonluklara odaklanacağız." diye konuştu.

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Savaşçı bir oyuncu olduğunu kaydeden tecrübeli stoper, "Beşiktaş'ta da bu farklı olmayacak. Sahada her zaman kazanma isteğimi göstereceğim. Beşiktaş'ta olmak, taraftarlarla birlikte olmak benim için çok önemli. Buradaki taraftarın tutkusunu biliyorum ve bu bana sahada çok şey katacak. Her zaman bu arma için savaşan bir oyuncu olacağım." dedi.

Bir büyük kulüpte daha oynayacağı için mutlu olduğunu vurgulayan Paulista, "Çocukluğumdan beri her zaman profesyonel bir futbolcu olmayı hayal ettim. Herkes şampiyonluklar kazanmayı ve büyük kulüplerde oynamayı hayal eder. Ama ben bu seviyelere geleceğimi, bu kadar büyük kulüplerde oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla çok mutlu ve kendimi gerçekleştirmiş hissediyorum. Ailemle, arkadaşlarımla menajerlerimle birlikte, hayatımdaki amaçlarıma doğru her zaman ilerlemeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.