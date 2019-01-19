Payitaht Abdülhamit dün akşam 70. bölümü ile ekranlara gelmesinin hemen ardından izleyiciler tarafından Payithat Abdülhamit 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde sorular gelmeye başladı. TRT 1'in büyük bir ilgiyle takip edilen dizide izleyiciler heyecanlı sahnelere ortak oldu. Peki, yeni bölümde seyircisini neler bekliyor? İşte ayrıntılar...
PAYİTAHT 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Dizinin yeni bölüm fragmanında Abdülhamit'i öldürmek için hainler süikast düzenliyor. İşte Payitaht 71. bölümden ilk tanıtım filmi...
PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Abdülhamid, Fuat’ın hainliğini kendi gözleri ile görmüştür. Sadece onu değil, işbirlikçilerini de cezalandırmak için büyük bir tertip yapar. Halil Halid Samuel belasından kurtulmuş, ama Zeynep’i de kaybetmiştir. Rothshild Abdülhamid’i alt etmek için elindeki en tehlikeli adamı, Edward Jorris ile birlikte Payitaht’a gelir. Jorris Payitaht’a adım atar atmaz, Halil’i can evinden vurur. Adım adım onu kurduğu kapana çeker.
Abdülhamid keskin zekasıyla Vembery’in neyin peşinde olduğunu anlar. Vembery ise, Şivenaz ve Fuat’ın esaretinden kurtulmak için çok tehlikeli bir oyun oynar. Bidar, Abdülhamid’e Naime ve Abdülkadir’in Şivenaz ile kurdukları ortaklıktan bahseder. Ailede iyice gerilen ipler kopma noktasına mı gelecek? Şivenaz’ın sarayda düşürdüğü not, onun sonu mu olacak? Halil Halid Jorris’in kurduğu tuzağa düşecek mi? Abdülhamid Fuat için nasıl bir hüküm verecek ve Rotshild’le nasıl bir siyasi düelloya girecek?
Payitaht Abdülhamit 71. bölüm 25 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.
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