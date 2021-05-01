Milyonlarca vatandaşın tam kapanma sürecinde en çok merak ettiği konuların başında market çalışma saatleri geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre üretici ve imalatçı firmaların haricinde tüm iş yerleri kapatıldı. Tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Cumartesi Pazar marketler açık mı, kapalı mı?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

CUMARTESİ VE PAZAR MARKETLER AÇIK MI?

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak. Marketler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Ancak zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.