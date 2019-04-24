Dijital Dünya’nın En'leri bu yıl 7. kez sahiplerini buldu. Türkiye’nin en büyük ilk 4 ödülü arasına giren ve 1 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören, bu sene 84 farklı kategoride ödül takdiminde bulundu. Dijital Dünyanın En’leri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu.

SHOW TV'nin sevilen programı Pazar Sürprizi, Yılın En İyi Magazin Programı Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü SHOW TV adına gece muhabiri Akif Yaman aldı.