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Pazar tezgâhındaki 'ölümcül' güzellik

Prof. Dr. Ertan Yılmaz, pazar tezgahında, internette, ucuza satılan far, rimel, ruj gibi makyaj malzemeleri kullanımının sağlığa zarar verdiğini, kanser, hormon bozukluğu, alerji gibi hastalıklarla deride kalıcı renk değişikliğine neden olabileceğini söyledi

Pazar tezgâhındaki 'ölümcül' güzellik
Pazar tezgâhındaki 'ölümcül' güzellik
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DHA

Pazar tezgahında, her ürünün satıldığı mağazalarda, internette, bazı iş yerlerinin önündeki kaldırımda sepette satışa sunulan ruj, rimel, far, fondöten gibi kadınların yoğun ilgi gösterdiği ucuz makyaj malzemeleri, sağlığa zarar veriyor. Çoğunluğu sahte ve imitasyon ürünlerin yer aldığı tezgahlarda gün boyu güneş altında bekleyen, içeriği belli olmayan makyaj malzemelerinin, ucuza satılmasından dolayı tercih edilip kullanılması, alerjik reaksiyon, deri rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklara neden oluyor.

"GÜZELLEŞEYİM, DERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, internette, yol kenarlarında, pazar tezgahlarında 5, 10 liraya satılan makyaj malzemelerinin sağlığa zararını anlattı. Albenisi yüksek, canlı renklerden oluşan far, rimel, oje, ruj gibi makyaj malzemelerinin göz kapağı, dudak, yüze sürüldüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz, ucuz satılmasından dolayı dayanamayıp alanlara, "Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın" uyarısı yaptı.

"ALIRKEN TEKRAR TEKRAR DÜŞÜNÜN"

Sahte ve imitasyon ürünlerde kullanılan boya ve kimyasalların sağlık açısından risk taşıdığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi: "Bu ürünler demiroksit, bakır sülfat içerebiliyor. Kalıcı olmasını sağlayacak Hint kınası, koyu lekelere neden olacak kimyasallar kullanılabiliyor. Bunların uzun süre deride emilimi bazı kanser türüne, hormon bozukluğuna, şiddetli alerjik reaksiyona ve yüzde kalıcı renk değişikliğine neden olma riski var. Bilmediğiniz, tezgahta kolay ulaşılabilen ürünleri alırken tekrar tekrar düşünün. Polikliniğimizde tedavi ettiğimiz hastaların büyük bölümünü, bu şekilde rahatsızlanıp yüksek dozda ilaç kullanmak zorunda kaldığımız alerjik reaksiyonla gelenler oluşturuyor."

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