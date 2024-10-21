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        Haberler Gündem Güncel Pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü

        Konya'nın Meram ilçesindeki pazar yerinde bir kişi, tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:53
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        Pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü
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        Konya'nın Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki pazar yerinde, Muhammet Oğuzhan Yaşar ile kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar, bıçakla yaralandı.

        Olay yerinden 34 GCS 53 plakalı otomobiliyle ayrılan Yaşar, yolda bilincini kaybetti. Araç, Akkonak Sokak'ta park halindeki 3 araca çarparak durdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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        #Konya
        #bıçaklı kavga
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