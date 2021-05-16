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Pazar yerleri açılacak mı? Tam kapanma sonrası pazarlar hangi günler kurulacak?

Tam kapanmanın başlangıcında kapalı olan sonrasında hafta sonları kurulan pazarların akıbeti yeni İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi ile belli oldu. İşte 'Pazar yerleri açılacak mı?' Sorusunun yanıtı...

Pazar yerleri açılacak mı? Tam kapanma sonrası pazarlar hangi günler kurulacak?

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Genelgede pazar yerlerine ilişkin detaylar belli oldu. İşte detaylar...

PAZAR YERLERİ AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

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