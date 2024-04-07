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        Pazarcık'ta acele kamulaştırma kararı

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak. Söz konusu taşınmazlar Pazarcık Çevre yolu için kamulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 07.04.2024 - 09:34
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        Yol yapımı için acele kamulaştırma kararı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Pazarcık Çevre yolu) yapımı için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.

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        #Kahramanmaraş Pazarcık
        #kamulaştırma
        #Resmi Gazete
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