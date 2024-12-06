Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Pazaryeri gençlik merkezine dönüştürülecek | Son dakika haberleri

        Mudanya'daki kapalı pazaryeri gençlik merkezine dönüştürülecek

        Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde daha önce kapalı pazaryeri olarak inşa edilen ancak kullanışlı olmadığı için boşaltılan bina Gençlik Merkezi'ne dönüştürülecek. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Gençlerin buluşacağı, eğitimler alacağı, proje üreteceği, teknolojiyle iç içe olacakları bir merkez inşa ediyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri gençlik merkezine dönüştürülecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Mudanya Belediyesi, "Gençlik Merkezi" projesini hayata geçiriyor.

        Halitpaşa Mahallesi'nde kapalı pazaryeri olarak inşa edilen ve kullanışlı olmadığı gerekçesiyle atıl kalan bina, yapılacak dönüşümle birlikte gençlerin sosyalleşeceği ve eğitimler alacağı bir kompleks haline getirilecek.

        Projeye ilişkin açıklamada bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, proje alanını Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu ile yerinde inceledi. Dalgıç, merkezin gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını belirterek, zemin ve birinci katın Gençlik Merkezi, en üst katın ise spor merkezi olacağını açıkladı.

        REKLAM

        Dalgıç, "Gençlerimiz burada ders çalışabilecek, projeler üretebilecek ve eğitimlere katılabilecek. Bunun yanında, iki basketbol sahası, tenis ve voleybol alanları ile pickleball sahası gibi sportif imkanlardan faydalanacaklar. Mudanya'da gençlerimiz için eksikliği hissedilen her şeyi bu merkezde sunacağız" dedi.

        Projeyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Dalgıç, "Bu dönüşümle gençlere bir alan kazandırmayı, aynı zamanda ilçedeki sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Mudanya'daki gençler, yeni merkez sayesinde Bursa'ya gitmeye gerek kalmadan, ihtiyaç duydukları sosyal ve sportif imkanlara erişebilecek. Haziran 2025 gibi açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

        Halitpaşa Mahallesi'nde yer alan binanın geçmişte kapalı pazaryeri olarak inşa edildiğini ancak kullanışsız olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını hatırlatan Başkan Dalgıç, şunları söyledi:

        "Vatandaşlarımızın parasıyla yapılan bu yapıyı dönüştürerek, gençlerimiz için cazibe merkezi haline getiriyoruz. Kullanılamayacak malzemeleri ise dikkatle söküp, başka projelerde değerlendireceğiz. Örneğin; dış kaplamadan sökülen malzemeler Havyan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kullanılacak. Vatandaşın parasıyla alınan tek bir vida dahi israf olmayacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #bursa haberleri
        #mudanya gençlik merkezi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?