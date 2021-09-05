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PCR zorunluluğu ne zaman başlayacak? Aşı olmayanlar dikkat: Bakan Koca uyardı!

Aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili kritik tarih uyarısı geldi. Bundan böyle aşı olmayanlar konser alanları, spor müsabakaları gibi toplu etkinliklere girmek için PCR testi olmak zorunda olacaklar. Öte yandan öğretmenler ise aşı olmamaları halinde haftada iki defa PCR testi olacaklar. İşte "PCR zorunluluğu ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı...

PCR zorunluluğu ne zaman başlayacak? Aşı olmayanlar dikkat: Bakan Koca uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."

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