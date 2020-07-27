PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkı 2020 ve PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...

PDR TABAN PUANLARI 2020