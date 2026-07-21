Tel Aviv - Madrid hattında gerilim. Netanyahu İspanya'yı neden hedef aldı? Vance İsrail'e neden bayrak açtı? Trump ile Netanyahu'nun arasına Türkiye mi girdi? İran, Erbil ve Süleymaniye'ye saldırdı. Türkiye'nin çok yönlü denge politikası. Erdoğan: Emperyalizme geçit verilmedi Gerçek Fikri Ne'de Er... Daha Fazla Göster

Tel Aviv - Madrid hattında gerilim. Netanyahu İspanya'yı neden hedef aldı? Vance İsrail'e neden bayrak açtı? Trump ile Netanyahu'nun arasına Türkiye mi girdi? İran, Erbil ve Süleymaniye'ye saldırdı. Türkiye'nin çok yönlü denge politikası. Erdoğan: Emperyalizme geçit verilmedi Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Dış Politika Yazarı-Gazeteci Nedret Ersanel, Emekli Tuğgeneral Dr. Osman Gazi Kandemir, Gazeteci Nalan Yazgan, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör ve Akademisyen Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı. Daha Az Göster