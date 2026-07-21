PDR taban puanları 2026: 2026 PDR olan üniversiteler, taban puanları, başarı sıralamaları
YKS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümünü tercih etmek isteyen adaylar taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Eğitim fakültelerinde yer alan PDR programları, her yıl eşit ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Adaylar tercih sürecinde üniversitelerin kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. Geçmiş yıllara ait yerleştirme verileri, tercih yapacak adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Tercihlerin kesinleşmesi için ÖSYM ve YÖK ATLAS verilerinin dikkatle incelenmesi öneriliyor. Peki, 2026 PDR taban puanları kaç, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü olan üniversiteler hangileri? İşte PDR başarı sıralamaları ve tercih sürecinde bilinmesi gerekenler…
YKS sonuçları için geri sayım sürerken üniversite adayları tercih hazırlıklarını sürdürüyor. PDR bölümü, eğitim fakültelerinin en çok ilgi gören programları arasında yer alıyor. Adaylar tercih yaparken taban puanların yanı sıra başarı sıralamalarını da dikkate alıyor. Uzmanlar, tercihlerin yalnızca puana göre değil başarı sıralamasına göre yapılmasını tavsiye ediyor. Peki, PDR bölümüne yerleşmek için kaç puan almak gerekiyor? İşte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü taban puanları...
PDR TABAN PUANLARI 2026
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü, Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci alıyor. 2026 tercih döneminde adaylar, YÖK ATLAS üzerinden üniversitelerin geçmiş yıllara ait taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini oluşturabiliyor.
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PDR OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Türkiye'de birçok devlet ve vakıf üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü bulunuyor. Bunlardan bazıları şunlar:
Boğaziçi Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Üniversitelerin güncel kontenjan ve yerleştirme bilgilerine YÖK ATLAS üzerinden ulaşılabiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce)
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Marmara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
PDR BAŞARI SIRALAMALARI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
Tercih döneminde uzmanlar, adayların yalnızca taban puanlara değil başarı sıralamalarına göre tercih yapmasını öneriyor. Çünkü taban puanlar her yıl sınavın zorluk derecesi ve kontenjanlara bağlı olarak değişebilirken başarı sıralamaları daha sağlıklı bir karşılaştırma imkânı sunuyor.
PDR TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
PDR bölümünü tercih edecek adayların;
Başarı sıralarını,
Üniversitenin bulunduğu şehri,
Kontenjan sayılarını,
Devlet veya vakıf üniversitesi olmasını,
Eğitim dili ve öğretim türünü,
Geçmiş yıllardaki yerleştirme verilerini
dikkate alarak tercih listelerini hazırlamaları öneriliyor.