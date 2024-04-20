Pedallar 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için çevrilecek

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli yol bisikleti yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2008'de profesyonel takımların da yer aldığı bir formatta düzenlenmeye başladı.

2008'den bu yana hiçbir bisikletçi, genel klasman şampiyonluğunu 2 kez kazanamadı. Bu süre zarfında 3 kez İspanyol, 2'şer kez İtalyan ve Kazak, 8 defa da farklı ülkelerden sporcular turu kazandı.