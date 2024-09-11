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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus bilet kampanyası: Pegasus yurt dışı indirimli bilet kampanyası ne zaman bitiyor, seyahat tarihi ne zaman, hangi ülkelere uçuş var?

        Pegasus'tan indirimli bilet kampanyası! İşte Pegasus indirim kampanyası detayları

        Pegasus, yurt dışında seçili ülkelere indirimli bilet kampanyası başlattı. Vergiler hariç 9 eurodan başlayan kampanya bu akşam sona eriyor. İndirimli biletler ise 1 Kasım'dan sonra kullanılabilecek. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:29
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        Pegasus'un 10 Eylül'de başlattığı indirimli bilet kampanyası bugün sona eriyor. Kampanyada, seçili ülkelere bilet fiyatları vergi dahil olmadan 9 eurodan başlıyor. 250 bin koltuk ile sınırlı olan kampanyada vizeli ve vizesiz birçok ülke seçeneği var. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası ve detayları...

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        PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Kampanya 10-11 Eylül 2024 tarihinde geçerli. Türkiye yerel saatine göre 10 Eylül 2024 saat 09.40’tan itibaren 11 Eylül 2024 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması gerekiyor.

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        PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞLARI NE ZAMAN?

        Uçuşlar ise 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında olacak.

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