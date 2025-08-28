- Adli sicil kaydı bulunmayan veya uçuşa engel teşkil edecek yasal bir durumu olmayan,

- Pegasus ve daha önceki işyerlerindeki görevlerinden, devamsızlık, disiplinsizlik veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle ayrılmamış olan,

- Uçuşa elverişliliğini engelleyecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmayan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Kabin Ekibi Sağlık Kriterleri’ne uygun olan),

- İletişim becerisi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organizasyon yetkinliği gelişmiş,

- Misafir memnuniyeti ve çözüm odaklı yaklaşımı benimseyen; tercihen hizmet sektöründe deneyimli,

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olan,

- İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan adaylar ilana başvurabilecek.