Pele hastaneye kaldırıldı!

Kanserle mücadele eden ve kemoterapi tedavisinden sonuç alamayan Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen Sao Paulo'daki bir hastaneye sevk edildi.

ESPN Brezilya'nın haberine göre ise Pele, kanser tedavisi etkisiz şekilde ilerliyor.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak kabul edilen Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Pele’nin kızı Kely Nascimento sürpriz veya acil bir durum olmadığını belirtirken babasının durumu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmesi için bir takım testlerden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Pele'nin kalp dışında vücudunun çeşitli yerlerinde şişmeler olduğu ve ayrıca zihinsel problemler yaşamaya başladığı da bildirildi.