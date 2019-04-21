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"MİNİKLERİMİN AYAK İZLERİ..."

Miniklerimin ayak izleri... Şimdiden söz veriyorum tüm adımlarınızın gözüm kapalı arkasındayım minik kızlarım ve her adımınızda da yanı başınızdayım. Hoş geldiniz dünyamıza yeni yol arkadaşlarımız. Beraber büyüyüp, beraber öğrenip, beraber keşfedeceğiz. Sizleri çok seviyoruz.