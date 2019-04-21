Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikizleri dünyaya geldi

Giriş: 21.04.2019 - 11:28 | Güncelleme:  

Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikizleri Alin ve Lina, dün dünyaya geldi. Anıl Altan, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

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    Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti.

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    İKİZLER DÜNYAYA GELDİ

    Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, dün dünyaya geldi. Anıl Altan, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Altan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

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    "MİNİKLERİMİN AYAK İZLERİ..."

    Miniklerimin ayak izleri... Şimdiden söz veriyorum tüm adımlarınızın gözüm kapalı arkasındayım minik kızlarım ve her adımınızda da yanı başınızdayım. Hoş geldiniz dünyamıza yeni yol arkadaşlarımız. Beraber büyüyüp, beraber öğrenip, beraber keşfedeceğiz. Sizleri çok seviyoruz.

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