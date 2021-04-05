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Pelin Akil: Bizim de aşı hakkımız olmalı

Pelin Akil, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda kamera önünde maskesiz çalıştıklarını belirterek, oyuncuların aşı hakları olması gerektiğini söyledi. Akil'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu

Pelin Akil: Bizim de aşı hakkımız olmalı - Magazin haberleri
'Bizim de aşı hakkımız olmalı'
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HABERTURK.COM

Oyuncu Pelin Akil'in geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştığı bir video tartışma yarattı. Aşı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akil, sözleriyle tepki çekti.

34 yaşındaki oyuncu, "Biz kamera önünde maskesiz çalışıyoruz ya... Bence aşı bizim hakkımız olmalı. Ne diyorsunuz?" diye takipçilerine sordu.

"KENARA ÇEKİLİN!"

Pelin Akil'in paylaşımına, "Siz zaten her şeyin en ilkine, en güzelinin sizin hakkınızın olduğunu düşünüyorsunuz. Sanırsınız zorla kamera önüne çıkarmışlar", "Oyunculardan önce okula giden çocuklar olmalı, az bir kenara çekilin!" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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