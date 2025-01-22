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        Haberler Magazin Pelin Karahan hakkında 'kira ödemiyor' iddiası - Magazin haberleri

        Pelin Karahan hakkında 'kira ödemiyor' iddiası

        Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz'da kiraladığı evin kirasını ödemediği iddialarıyla gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:55
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        "5 aydır kira ödemiyor"
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        Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz'da tuttuğu evin sahibi kiranın 5 aydır ödenmediğini iddia etti. Tahliye taahhütnamesine rağmen evi de boşaltmadı.

        Ev sahibi; SHOW TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Tahliye davamız var, tahliye taahhütnamesindeki imzanın tespiti davamız var, aynı zamanda kiranın 5 aydır da ödenmemesi davamız var. Ekim 2024'ten beri kira ödenmiyor. Neredeyse yandaki evin 4'te 1'i fiyatına oturuyorlar. Kira sözleşmesinde; Pelin Karahan'ın Bedri Güntay'ın da kefil olarak bulunduğunu da aktarayım. Evimde kendim oturmak istiyorum. Tahliye taahhütnamesini ibraz ettik. O sefer de imzanın sahte olduğunu, kendi imzaları olmadığını ve bunun hiçbir şekilde geçerli olmadığını dile getirdiler."

        Pelin Karahan ile Bedri Güntay, suçlamayla ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmadı.

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        #pelin karahan
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