Pelin Karahan hakkında 'kira ödemiyor' iddiası
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz'da kiraladığı evin kirasını ödemediği iddialarıyla gündeme geldi
Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz'da tuttuğu evin sahibi kiranın 5 aydır ödenmediğini iddia etti. Tahliye taahhütnamesine rağmen evi de boşaltmadı.
Ev sahibi; SHOW TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Tahliye davamız var, tahliye taahhütnamesindeki imzanın tespiti davamız var, aynı zamanda kiranın 5 aydır da ödenmemesi davamız var. Ekim 2024'ten beri kira ödenmiyor. Neredeyse yandaki evin 4'te 1'i fiyatına oturuyorlar. Kira sözleşmesinde; Pelin Karahan'ın Bedri Güntay'ın da kefil olarak bulunduğunu da aktarayım. Evimde kendim oturmak istiyorum. Tahliye taahhütnamesini ibraz ettik. O sefer de imzanın sahte olduğunu, kendi imzaları olmadığını ve bunun hiçbir şekilde geçerli olmadığını dile getirdiler."
Pelin Karahan ile Bedri Güntay, suçlamayla ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmadı.