Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın.



Babalar kızlarının ilk aşkıdır lafını anlamayanlara inat o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam. Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak. Elveda sana benim daimi yol göstericim.. İyi ki senin kızınım, İyi ki sen Babiş. Seni şimdiden çok özlüyorum... Seni çok ama çok seviyorum Rasoş’um...