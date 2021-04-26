Pembe Ayı'ın burçlara etkisi nedir? Sorusu merak edilen konular arasında yerini alıyor. Nisan ayının dolunayı Süper Ay, 26 Nisan Pazartesi gecesi yükseliyor. Geleneksel olarak Pembe Ay olarak adlandırılan bu dolunay aynı zamanda muhteşem bir görüntüye sahne oluyor. Peki, Pembe Ay'ın burçlara etkisi ne olacak? İşte 26 Nisan- 2 Mayıs haftalık burç yorumları detaylar...

PEMBE AY NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Pembe Ay ya da diğer adıyla Süper Ay, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğu zaman ve Ay, dolunay evresinde iken oluşmaktadır. Ay, normalden %7 daha büyük ve %15 daha parlak görünmektedir. Bu yüzden de Pembe Ay veya Süper Ay ismi verilmiştir.

PEMBE AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

26 Nisan Pazartesi gecesi Pembe Ay'a göz atmak için dışarı çıkın. Bu yılki iki süper aydan ilki olan bu dolunay, gün batımından sonra görülebilecek ve en yüksek aydınlığa saat 23: 33'te (EDT) ulaşacak.

Bu güzel bahar Ayının en iyi görüntüsü için, açık bir alan bulun ve Ay'ın ufkun hemen üzerinde yükselişini izleyin, bu noktada en büyüğü görünecek ve altın bir renk alacaktır.

PEMBE AY'IN BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

Olumlu fakat dikkat edilmesi gereken etkiler barındıran 26 Nisan - 2 Mayıs haftalık burç yorumlarına baktığımızda, pazartesi gününe enerjik uyanabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise 27 Nisan'da gerçekleşecek Akrep Dolunay'ı olacak. Dolunay zamanı, aileden, çevreden, yakınlardan güzel destekler almak mümkün. Fakat Dolunay birtakım isteklerde kısıtlanma olabileceğine de işaret ediyor. Kısıtlanma ise isyankar bir enerji doğuruyor. Dolunay, hem Türkiye hem de diğer ülkelerdeki ekonomik durumu biraz zorlaştıracak gibi gözüküyor. Peki yeni haftada 12 burcu neler bekliyor? 26 Nisan - 2 Mayıs haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde…

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftanın gündemini parasal konular oluşturuyor sevgili Koç burçları... 27 Nisan'da Akrep burcunda gerçekleşecek Dolunay'da yatırımlar, kredi başvuruları gibi konular önem kazanabilir. Aniden para kazançları elde edebilirsiniz. Ancak maddi konularda yaşadığınız stres özel hayatınıza olumsuz yansıyabilir. Partnerinize veya ailenize karşı sert cevaplar vermemeye özen göstermelisiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

27 Nisan'daki Dolunay iş, ortaklıklar ve ilişkiler alanında sizleri etkiliyor sevgili Boğa burçları... Özellikle adını koyamadığınız, aklınızın bir köşesinde sizi yiyip bitiren ilişkiler netlik kazanabilir. Ya da geçmişte yaşadığınız birlikteliklere nihayet sünger çekebilirsiniz. Kariyerde ise çok fazla yük altında kalabilir, bunalabilirsiniz. Öte yandan bazı teklifler almanız, hayatınızı değiştirmek için adım atmanız mümkün.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

26 Nisan'daki Akrep Dolunay'ında odak noktanıza sağlığınızı alacaksınız sevgili İkizler burçları... Koronavirüs vakalarının arttığı şu dönemde bulaşıcı hastalıklara ve üreme organlarıyla ilgili rahatsızlıklara daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kariyerde ise şaşırtıcı gelişmeler ya da netlikler yaşanabilir. Ancak eğitim ve yurtdışı konularında her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir.



YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Akrep burcundaki Dolunay'da aşk ve ilişkiler gündemde olacak sevgili Yengeç burçları... Dolunay haftasında daha yoğun duygular hissetmeniz, cesaret göstermeniz olası... Ayrıca hem sözlerinizle hem de dış görünüşünüzle karşınızdakini etkileme potansiyeliniz bulunuyor. Öte yandan finans konularına dikkat etmenizde, riskli işlerden kaçınmanızda fayda var.



ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

26 Nisan'da meydana gelecek Dolunay'da bitişler ve başlangıçlar gündeminizi oluşturuyor sevgili Aslan burçları... Sizi üzen, aşağı çeken durum ve kişilerden uzaklaşarak bedeninizi ve ruhunuzu arındırabilirsiniz. Bu sayede bağımlılıklarınızdan, endişelerinizden kurtularak daha güzel insanları hayatınıza çekebilirsiniz. Parasal ve ailevi konularda ise güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.



BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

26 Nisan'daki Dolunay hislerinizi güçlendiriyor sevgili Başak burçları... Düşüncelerinizin bir anda önünüze döküldüğünü ya da biriyle ilgili tahminlerinizin doğru çıktığını görebilirsiniz. Öte yandan bu şüpheci tavırlarınızı abartmanız alınganlık ve yanlış anlaşılmalar doğurabilir. Eğitim, sözleşmeler, yolculuklarla ilgili gündem yaratan gelişmeler de kapıda gözüküyor!

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni haftada, Dolunay'ın da etkisiyle gündeminizi kazançlar ve para konuları oluşturuyor sevgili Terazi burçları... Bir süredir satın almayı umduğunuz bir eşyaya kavuşabilirsiniz. Ya da bazı yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz. Fakat ödeme ve yatırımlarda biraz daha dikkatli olmak faydalı olacaktır. Özel hayatınızda, geçmişe özlem duyabilir, eski aşklardan haber alabilirsiniz. İş arayışındaysanız da güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor sevgili Akrep burçları... Hedeflerinizi, isteklerinizi gerçekleştirme konusunda sizden kararlısı ve güçlüsü yok. Öte yandan ilişkilerde eleştirirken fevri hareket edebilirsiniz. Bitişler yaşamamanız için gerilim yaratacak davranışlardan uzak durmanızda fayda var. Kariyer ve iş konularında ise stresli bir dönem. Patronlarınızın istekleri altında boğulabilir ve çalışma ortamınızda yoğunluk yaşayabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları. Yeni haftada biraz karamsar ve olumsuz ruh halinde olabilirsiniz. Pandeminin de etkisiyle boşvermişlik hissini daha çok yaşayabilirsiniz. Fakat ruhunuzu ve bedeninizi beslemek için kendinize vakit ayırmalısınız. Olumsuz düşünceler, baş ağrısı oluşturabilir, dikkat!

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

26 Nisan'da Akrep burcunda meydana gelecek Dolunay'da aşk ve arkadaşlıklar gündeminizi oluşturuyor sevgili Oğlak burçları. Özellikle ilişkilerde fikir ayrılıkları, zıtlaşmalar görülebilir, karşınızdakini anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Kariyerde ve parasal konularda stresiniz artıyor. Bazı girişimlerinizin netlik kazanmaması ve sorumluluklarınızın artması nedeniyle olumsuz düşünebilirsiniz. Fakat güzel günler kapıda!

KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Akrep burcunda meydana gelecek Dolunay, kariyerinizi etkiliyor sevgili Kova burçları... Maaş ya da statü değişimi, farklı bir şehirden iş teklifi gibi sürprizler kapınızı çalabilir. Yeniliklerden hoşlanan biri olmanız nedeniyle değişim sizi oldukça heyecanlandıracaktır! Ayrıca varsa yasal süreçlerle ilgili sonuçlar alabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık burçları, bu hafta gündeminizi eğitim, ticari konular ve yolculuklar oluşturuyor. Pandemi nedeniyle zor olsa da ilerisi için seyahat planı yapabilirsiniz. Ya da ticari anlaşmalarla gelirinizi artırabilirsiniz. Bir yandan da hislerinizin güçlendiği bir dönemdesiniz. Arkanızdan yapılan konuşmaları duyabilir ve düşüncelerinizde haklı olduğunuzu görebilirsiniz.